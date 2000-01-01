Иран начал учения вблизи Иракского Курдистана

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране начали артиллерийские учения на северо-западе страны вблизи Иракского Курдистана. Об этом говорится в заявлении КСИР.
"Безопасность играет первостепенную роль в нашей системе обороны, особенно в ситуациях, когда на периферии страны возникают неустойчивая ситуация и риск кризиса", — заявил глава корпуса Пасаргад Хусейн Салами.
Он отметил, что "стратегия доминирующих стран, таких как США и Британия", способствует геополитическим изменениям в мире.
"Поскольку соблюдение границ является приоритетом для нас, контроль над ними очень важен", — цитирует слова Салами агентство RT.