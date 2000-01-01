Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







25.09 06:31   MIGnews.com

Иран начал учения вблизи Иракского Курдистана

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране начали артиллерийские учения на северо-западе страны вблизи Иракского Курдистана. Об этом говорится в заявлении КСИР.

"Безопасность играет первостепенную роль в нашей системе обороны, особенно в ситуациях, когда на периферии страны возникают неустойчивая ситуация и риск кризиса", — заявил глава корпуса Пасаргад Хусейн Салами.

Он отметил, что "стратегия доминирующих стран, таких как США и Британия", способствует геополитическим изменениям в мире.

"Поскольку соблюдение границ является приоритетом для нас, контроль над ними очень важен", — цитирует слова Салами агентство RT.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:15
Альянс ХДС/ХСС по итогам выборов получит 220 мест
05:41
Меркель: ХДС/ХСС самая большая сила в бундестаге
04:34
Однообразный рацион опасен для здоровья
03:24
В КНДР устроили антиамериканский митинг
02:22
Буйная покупательница разделась догола в супермаркете  
01:00
Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом
23:25
У США не хватает мотивации и мужества для победы над ИГ
22:25
40 человек казнили в Ираке
21:50
Иран пытается примирить Сирию и "ХАМАС"
21:05
Путин знает: Ирма и Харви - следствие программы HAARP
20:29
Британия: атака кислотой на торговый центр
19:59
Лидер ФАТХ посетил семью террориста в ходе поездки в Израиль
18:42
"Нормализация отношений арабских стран с Израилем – позор"
17:55
Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus