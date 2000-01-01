25.09 05:41 MIGnews.com

Меркель: ХДС/ХСС самая большая сила в бундестаге

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Канцлер Германии Ангела Меркель после появления данных экзит-поллов на выборах в бундестаг заявила, что партия ХДС/ХСС является самой большой силой в парламенте."Мы в любом случае будем основной силой в создаваемом правительстве", — цитирует слова политика агентство Reuters.Ранее сообщалось, что партийный альянс ХДС/ХСС во главе Ангелой Меркель набирает 35,5% голосов на выборах в бундестаг. Кроме партии канцлера Германии прошли 5 фракций: Социал-демократическая партия Германия, "Альтернатива для Германии" (AfD), Свободная демократическая партия (СвДП), "Зеленые" и "Левые".