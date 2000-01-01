25.09 07:15 MIGnews.com

Альянс ХДС/ХСС по итогам выборов получит 220 мест

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Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель получит в новом парламенте Германии 220 мест, сообщает по результатам exit poll телеканал ARD.По данным телеканала, Социал-демократическая партия Германии будет располагать 137 местами, "зеленые" - 61, Свободная демократическая партия – 69, "Альтернатива для Германии" - 87, "Левые" - 57.Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%, передает РИА Новости.