Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/European People's Party 25.09 07:15   MIGnews.com

Альянс ХДС/ХСС по итогам выборов получит 220 мест

Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель получит в новом парламенте Германии 220 мест, сообщает по результатам exit poll телеканал ARD.

По данным телеканала, Социал-демократическая партия Германии будет располагать 137 местами, "зеленые" - 61, Свободная демократическая партия – 69, "Альтернатива для Германии" - 87, "Левые" - 57.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:31
Иран начал учения вблизи Иракского Курдистана
05:41
Меркель: ХДС/ХСС самая большая сила в бундестаге
04:34
Однообразный рацион опасен для здоровья
03:24
В КНДР устроили антиамериканский митинг
02:22
Буйная покупательница разделась догола в супермаркете  
01:00
Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом
23:25
У США не хватает мотивации и мужества для победы над ИГ
22:25
40 человек казнили в Ираке
21:50
Иран пытается примирить Сирию и "ХАМАС"
21:05
Путин знает: Ирма и Харви - следствие программы HAARP
20:29
Британия: атака кислотой на торговый центр
19:59
Лидер ФАТХ посетил семью террориста в ходе поездки в Израиль
18:42
"Нормализация отношений арабских стран с Израилем – позор"
17:55
Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus