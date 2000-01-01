24.09 07:15 MIGnews.com

Трамп: Ракетный человечек пробудет с нами недолго

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После выступления министра иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп счел необходимым ответить ему в твиттере.Трамп написал: “Только что послушал министра Северной Кореи Ри ЙонгХо. Если его слова - эхо мыслей ракетного человечка, то они пробудут с нами недолго!”Хо на Генасамблее охарактеризовал Трампа: “За восемь месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный базар ... и теперь попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги, а кровопролитие в порядке вещей … Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США. Трамп может не знать, что произносит его рот, но от столкновения с нами возникнут такие последствия, с которыми ему не удастся совладать”.Министр также пообещал предпринять в отношении США “безжалостные превентивные меры”.Ри Йонг Хо также сказал: “В случае, если в США пострадают невинные люди, Трамп несет полную ответственность за эту суицидную атаку”.Ранее Трамп пригрозил”тотально уничтожить” Северную Корею в случае продолжения ядерных испытаний.