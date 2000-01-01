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Каталония отвергает интервенцию Мадрида 24.09 08:37   MIGnews.com

Каталония отвергает интервенцию Мадрида

Генеральный прокурор Испании назначил полковника Диего Переса де лос Кобос “координатором по безопасности” для Каталонии.

В подчинение полковника переходят все подразделения национальной гвардии, полиции, и местной каталонской полиции (Мосос) накануне намеченного на 1 января референдума по независимости Каталонии.

Декрет издан на основании Закона о Силах Безопасности, изданного в 1986 году и позволяющего центральному правительству установить контроль над местными правоохранительными органами “ в случае возникновения необходимости”.

Каталонское правительство заявило, что не признает установления контроля МВД анд Мосос, и предпримет “легальные акции” против этой меры.

Глава МВД Каталонии Йоаким Форн заявил: “Каталонское правительство отвергает эту интервенцию государства, поскольку она не принимает в расчет легальные рамки в которых осуществляется обеспечение безопасности в Каталонии”.
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