24.09 19:25 MIGnews.com

У США не хватает мотивации и мужества для победы над ИГ

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Ближний Восток "вздохнул с облегчением" после того, как глава Белого дома Дональд Трамп решил начать свою первую зарубежную поездку с визитом в Саудовскую Аравию и Израиль, - говорит полковник ЦАХАЛа Эльдат Шавит.По его словам, после того как США утратили свою позицию в качестве ведущей державы в регионе в эпоху Обамы, страны Ближнего Востока опасались, что администрация Белого дома неспособна будет к кардинальным изменениям. Также страны Ближнего востока опасались, что Америка не захочет принимать активное участие в регионе.За восемь месяцев с начала своего срока администрация Дональда Трампа столкнулась с множеством трудностей в выполнении своих предвыборных обещаний относительно изменений в политике США на Ближнем Востоке.После инаугурации Трампа политика Вашингтона на ближневосточном направлении приобрела новые очертания, - отмечает полковник."Сегодня улучшение отношений США с Израилем и Саудовской Аравией вызвано намерением создать новую стратегию безопасности на ближнем Востоке с учетом стремления Америки сократить свои "расходы" в этом регионе", - подчеркнул Эльдат Шавит."Если сначала казалось, что мы станем свидетелями кардинальных изменений в регионе, то сейчас наблюдаем, что для победы над Исламским государством у США не хватает мотивации и мужества", - отмечает полковник.Вашингтон должен заниматься решением внутренних проблем в первую очередь США, во вторую очередь — стран региона, которые сотрудничают с Америкой, и уже потом — сопредельных "центров", таких как Европейский союз.Однако создается впечатление, что администрация Белого дома слишком быстро сдалась на фоне длительного присутствия Ирана в основных районах конфликтов, прежде всего в Сирии. Обещания создать широкий арабский фронт также рушится в свете конфликта между союзниками Америки в Персидском заливе. На этом фоне США беспрецедентно сократили свое участие в разрешении других локальных конфликтов.Текущие усилия администрации США по формированию политики в отношении ядерного соглашения являются еще одним отражением "путаницы" профессионалов Вашингтона. Как известно, в скором времени администрация должна сообщить Конгрессу, соблюдает ли Иран условия ядерного соглашения.Такое развитие событий, вероятно, не получит поддержки остальных стран, участвующих в ядерном соглашении, - подчеркнул Шавит.Что касается Израиля, то даже если обе страны разделяют одни и те же цели и интересы в некоторых вопросах, создание повествования о том, что американская администрация слаба и нерешительна, может нанести вред важнейшим израильским интересам в долгосрочной перспективе, - заключил полковник.