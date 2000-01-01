24.09 10:51 MIGnews.com

Демонстрация силы: бомбардировщики США у границ КНДР

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Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США в сопровождении истребителей совершили полет в международном воздушном пространстве над Японским морем к востоку от берегов КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.В Пентагоне подчеркнули, что данный полет произошел намного далее границы между двумя Кореями, чего не делал ни один самолет ВВС США в 21 веке."Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента в наличии много военных вариантов, чтобы победить любую угрозу", — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, назвав северокорейскую программу наращивания вооружений "серьезной угрозой"."Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников", - добавила она.На протяжении недели президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын обменивались взаимными уколами - пока словесными. Трамп во время выступления на Генассамблее ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением в случае агрессии. Ким Чен Ын назвал его "сумасшедшим" и пригрозил резким ответом. В МИДе после этого заявили, что речь может идти о взрыве водородной бомбы не под землей, как раньше, а в акватории Тихого океана.Напомним, что в суботу, 23 сентября в КНДР произошло землетрясение, напоминавшее последствия очередного ядерного испытания. Однако сейсмологи из соседних стран решили, что в этот раз подземные толчки были вызваны естественными причинами.Помимо этого, в субботу утром Китай объявил о резком ограничении торговли с КНДР, в том числе запрете на экспорт туда нефтепродуктов и импорт текстиля - один из немногих источников валюты для изолированного санкциями государства.