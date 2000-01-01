Демонстрация силы: бомбардировщики США у границ КНДР
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США в сопровождении истребителей совершили полет в международном воздушном пространстве над Японским морем к востоку от берегов КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
В Пентагоне подчеркнули, что данный полет произошел намного далее границы между двумя Кореями, чего не делал ни один самолет ВВС США в 21 веке.
"Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента в наличии много военных вариантов, чтобы победить любую угрозу", — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, назвав северокорейскую программу наращивания вооружений "серьезной угрозой".
"Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников", - добавила она.
На протяжении недели президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын обменивались взаимными уколами - пока словесными. Трамп во время выступления на Генассамблее ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением в случае агрессии. Ким Чен Ын назвал его "сумасшедшим" и пригрозил резким ответом. В МИДе после этого заявили, что речь может идти о взрыве водородной бомбы не под землей, как раньше, а в акватории Тихого океана.
Напомним, что в суботу, 23 сентября в КНДР произошло землетрясение, напоминавшее последствия очередного ядерного испытания. Однако сейсмологи из соседних стран решили, что в этот раз подземные толчки были вызваны естественными причинами.
Помимо этого, в субботу утром Китай объявил о резком ограничении торговли с КНДР, в том числе запрете на экспорт туда нефтепродуктов и импорт текстиля - один из немногих источников валюты для изолированного санкциями государства.