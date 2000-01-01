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Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ 24.10 11:50   MIGnews.com

Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад с бронетехникой и оружием террористов ИГ (запрещена в РФ) в городе Меядин на востоке страны. Об этом сообщил руководивший операцией по освобождению города, бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", - рассказал он журналистам.

Сообщается, что все оставленные боевиками боеприпасы, техника и летальное оружие, ранее принадлежало иракской армии, однако в ходе боевых столкновений с террористами, они стали боевыми трофеями "Исламского государства".

Также военные показали захваченные в освобожденном городе, системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, боевиков, используемых для разведки территории.

По словам генерала, большая часть арсенала игиловцев состоит из оружия натовского образца. В частности, 155-мм гаубица британского производства.

"Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", - подчеркнул Сухейл.

Меядин – один из самых мощных укрепрайонов террористов ИГ до недавнего времени, который находится в сорока километрах от административного центра провинции Дейр-эз-Зор.
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