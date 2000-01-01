24.10 10:25 MIGnews.com

Рухани: мы сильны, как никогда

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что позиция Тегерана на Ближнем востоке сильнее, чем когда либо. Однако, несмотря на влиятельное положение в регионе, Ирану грозит внутренняя борьба между консерваторами и умеренными силами.Об этом иранский лидер заявил во время выступления на государственном телевиденье."Величие иранской нации в регионе велико как никогда прежде. Ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Ливане, ни в Северной Африке, ни в странах Персидского залива не предпринимают действий без участия Ирана", - цитирует AFP слова Хасана Рухани.При этом он не стал отвечать на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования в Ираке "отправляться домой".