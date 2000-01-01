Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 24.10 10:25   MIGnews.com

Рухани: мы сильны, как никогда

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что позиция Тегерана на Ближнем востоке сильнее, чем когда либо. Однако, несмотря на влиятельное положение в регионе, Ирану грозит внутренняя борьба между консерваторами и умеренными силами.

Об этом иранский лидер заявил во время выступления на государственном телевиденье.

"Величие иранской нации в регионе велико как никогда прежде. Ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Ливане, ни в Северной Африке, ни в странах Персидского залива не предпринимают действий без участия Ирана", - цитирует AFP слова Хасана Рухани.

При этом он не стал отвечать на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования в Ираке "отправляться домой".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Израиль: минимальная зарплата увеличена до 5300 шекелей
11:50
Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ
11:50
Израиль: задержана директор госкомпании
11:24
ПА призывает Берлин оказать давление на Израиль
10:56
Беннет против Либермана: меньше слов, больше дел
10:05
Ведущая Эхо Москвы переведена в послеоперационную палату
10:05
Вместе с ЧВК "Вагнера": под Дейр эз-Зором убит командир ИГ
10:02
Тело пожилой женщины найдено в реке Яркон
09:35
Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме  
09:27
Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду
08:25
ХАМАС заявил об исчезновении контрабандистов в туннеле
08:07
В Китае Си Цзиньпина прировняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину
08:04
Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет
07:38
В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus