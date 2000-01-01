24.10 10:56 MIGnews.com

Беннет против Либермана: меньше слов, больше дел

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Министр образования Нафтали Беннет прокомментировал заявления министра обороны Авигдора Либермана о том, что обстрелы израильской территории на Голанах осуществляются “Хизбаллой”.Беннет заявил: “Я впервые услышал об этом на заседании фракции партии министра обороны. Я об этом раньше не слышал. Я также спросил источники в службах безопасности - они тоже ничего подобного не слышали. Лучше делать больше, а говорить меньше. Мы переживаем чувствительный период в отношении Сирии и “Хизбаллы”. Мы попытаемся установить, что откуда берется и кто что знает. Что кому сказала “Хизбалла“ - не следует обсуждать в прессе”.На предположение о том, что Либерман мог получить информацию от не израильских источников, Беннетт сказал следующее: “Мне неизвестны никакие другие источники, кроме израильских служб безопасности. Поскольку я не знаю, что является основанием для этого, я не намерен это обсуждать. Я не намерен в это углубляться. Мы и так слишком много говорим о том, что должно обсуждаться на заседаниях кабинета, а не с представителями прессы”.