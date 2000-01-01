Самый опасный для Израиля фронт

Каждого из нас заботят вероятные в ближайшем будущем столкновения с нашими соседями. Министр безопасности говорит о подготовке армии к войне на два фронта и повторяет, что залог победы – это наше единство.
Несомненно, Израиль умеет объединиться перед лицом общей беды. Так произошло и сразу после убийства премьер-министра Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года, которое всколыхнуло всю страну, независимо от взглядов и идеологии.
Это трагическая дата в истории Израиля.
Но стоило пройти первому шоку, как на смерти руководителя государства начали всходить сорняки ненависти, раздора и политического интриганства.
Вместо сплочения пришел раздор. Вместо объединения народа появился новый повод для розни. Взаимные обвинения, поиски виновных породили атмосферу недоверия и перманентного конфликта.
А официальные мероприятия, посвященные этому трагическому событию, приводили на площадь в основном левый лагерь. Сами же эти мероприятия и сама память с годами становились все более формальными, все больше обрастали отдающим нафталином официозом, чем-то напоминавшим митинги в той стране, из которой мы репатриировались сюда.
А собственно, почему? Разве это произошло не в нашем общем государстве? Неужели всем нам – и правым, и левым, и центристам – это не важно?
Самый опасный для безопасности Израиля фронт – это наша разъединенность. Не ХИЗБАЛЛА, не ХАМАС, а наша внутренняя вражда.
Давно пришло время положить этому конец. Это трагическая, но неотъемлемая страница нашей истории, которая должна объединить всех нас.
4 ноября 2017 года на площади Рабина (Царей Израиля) соберутся те, кто устал от того, что творится в нашей стране.
Пришло время превратить день убийства премьер-министра Израиля в день объединения народа, национального единства.
Политиков на этом митинге не будет!!!
Ни левых, ни правых, ни центристов – никого. Организация «Даркейну» и «Генералы за безопасность Израиля» приглашают всех неравнодушных израильтян. Тех, кому дороги идеалы сионизма и кто стоит за демократию в стране, где ни у кого нет права убивать лидеров и лишь народ вправе выбирать свой путь и руководителей.
Полковник запаса д-р Коби Рихтер, руководитель движения «Даркейну», сказал: «Много лет я вместе со своими товарищами сражался за безопасность Израиля, и сегодня для меня важно превратить военные победы в долгосрочное решение. Наше идея на митинге этого года не будет окрашена в цвета партий и блоков, это будет призыв к объединению.
Большинство израильтян по левую и правую сторону от политического центра ищут единый путь, который объединит нас вокруг общих целей с учетом разных проблем в сфере безопасности, политике и в социальных вопросах.
В этом году умеренное большинство пробуждается, объединяется и сражается за безопасный Израиль, государство, которое не рвут на части радикалы».
Генерал-майор запаса Амнон Решеф, председатель движения «Генералы за безопасность Израиля», произнес: «4 ноября навсегда вписано в историю Израиля как болезненная веха нарушения границ демократии. Теперь на каждом из нас лежит моральный долг предотвратить следующее политическое убийство и гарантировать продолжение безопасного существования и Израиля как национального и демократического дома еврейского народа. Мы сражались во всех войнах Израиля, чтобы обеспечить безопасность государства, теперь мы боремся за целостность народа! Государство Израиль важно и дорого для нас.
Мы верим в дух Израиля и народ Израиля и призываем всех людей – как правых, так и левых взглядов – выйти на площадь Рабина в субботу вечером 4 ноября, чтобы передать четкое и недвусмысленное послание: «Мы все – один народ, мы все одинаково заботимся о будущем нашей страны, мы готовы объединиться и бороться за то, во что мы верим и что дорого нам».
4 ноября на площади Рабина ждут всех: левых и правых, светских и религиозных, молодых и взрослых, уроженцев страны и репатриантов. Все, кому надоела беспричинная ненависть, должны собраться вместе, чтобы ощутить себя единым народом, который никому не даст себя в обиду и хочет построить свободное, достойное и мирное будущее для себя и для своих детей, передав им идеалы сионизма и любви к Родине.
Приходите 4 ноября в 19:30 и скажите свое слово.
Помним: мы - один народ!
В единстве наша сила!
В единстве наша победа!