24.10 11:15 MIGnews.com

Самый опасный для Израиля фронт

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Каждого из нас заботят вероятные в ближайшем будущем столкновения с нашими соседями. Министр безопасности говорит о подготовке армии к войне на два фронта и повторяет, что залог победы – это наше единство.Несомненно, Израиль умеет объединиться перед лицом общей беды. Так произошло и сразу после убийства премьер-министра Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года, которое всколыхнуло всю страну, независимо от взглядов и идеологии.Это трагическая дата в истории Израиля.Но стоило пройти первому шоку, как на смерти руководителя государства начали всходить сорняки ненависти, раздора и политического интриганства.Вместо сплочения пришел раздор. Вместо объединения народа появился новый повод для розни. Взаимные обвинения, поиски виновных породили атмосферу недоверия и перманентного конфликта.А официальные мероприятия, посвященные этому трагическому событию, приводили на площадь в основном левый лагерь. Сами же эти мероприятия и сама память с годами становились все более формальными, все больше обрастали отдающим нафталином официозом, чем-то напоминавшим митинги в той стране, из которой мы репатриировались сюда.А собственно, почему? Разве это произошло не в нашем общем государстве? Неужели всем нам – и правым, и левым, и центристам – это не важно?Самый опасный для безопасности Израиля фронт – это наша разъединенность. Не ХИЗБАЛЛА, не ХАМАС, а наша внутренняя вражда.Давно пришло время положить этому конец. Это трагическая, но неотъемлемая страница нашей истории, которая должна объединить всех нас.4 ноября 2017 года на площади Рабина (Царей Израиля) соберутся те, кто устал от того, что творится в нашей стране.Пришло время превратить день убийства премьер-министра Израиля в день объединения народа, национального единства.Политиков на этом митинге не будет!!!Ни левых, ни правых, ни центристов – никого. Организация «Даркейну» и «Генералы за безопасность Израиля» приглашают всех неравнодушных израильтян. Тех, кому дороги идеалы сионизма и кто стоит за демократию в стране, где ни у кого нет права убивать лидеров и лишь народ вправе выбирать свой путь и руководителей.Полковник запаса д-р Коби Рихтер, руководитель движения «Даркейну», сказал: «Много лет я вместе со своими товарищами сражался за безопасность Израиля, и сегодня для меня важно превратить военные победы в долгосрочное решение. Наше идея на митинге этого года не будет окрашена в цвета партий и блоков, это будет призыв к объединению.Большинство израильтян по левую и правую сторону от политического центра ищут единый путь, который объединит нас вокруг общих целей с учетом разных проблем в сфере безопасности, политике и в социальных вопросах.В этом году умеренное большинство пробуждается, объединяется и сражается за безопасный Израиль, государство, которое не рвут на части радикалы».Генерал-майор запаса Амнон Решеф, председатель движения «Генералы за безопасность Израиля», произнес: «4 ноября навсегда вписано в историю Израиля как болезненная веха нарушения границ демократии. Теперь на каждом из нас лежит моральный долг предотвратить следующее политическое убийство и гарантировать продолжение безопасного существования и Израиля как национального и демократического дома еврейского народа. Мы сражались во всех войнах Израиля, чтобы обеспечить безопасность государства, теперь мы боремся за целостность народа! Государство Израиль важно и дорого для нас.Мы верим в дух Израиля и народ Израиля и призываем всех людей – как правых, так и левых взглядов – выйти на площадь Рабина в субботу вечером 4 ноября, чтобы передать четкое и недвусмысленное послание: «Мы все – один народ, мы все одинаково заботимся о будущем нашей страны, мы готовы объединиться и бороться за то, во что мы верим и что дорого нам».4 ноября на площади Рабина ждут всех: левых и правых, светских и религиозных, молодых и взрослых, уроженцев страны и репатриантов. Все, кому надоела беспричинная ненависть, должны собраться вместе, чтобы ощутить себя единым народом, который никому не даст себя в обиду и хочет построить свободное, достойное и мирное будущее для себя и для своих детей, передав им идеалы сионизма и любви к Родине.Приходите 4 ноября в 19:30 и скажите свое слово.Помним: мы - один народ!В единстве наша сила!В единстве наша победа!