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Youtube/ скриншот с видео24.10 12:59   MIGnews.com

Экс-глава Моссада встретился саудовским коллегой в синагоге

Бывший глава Моссада Эфраим Халеви встретился со своим саудовским коллегой Турки ибн Фейсал Аль Саудом. Переговоры состоялись в нью-йоркской синагоге в понедельник, 23 октября.

Принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд является бывшим директором Управления общей разведки Саудовской Аравии. Он возглавлял разведку с 1979 по 2001 год.

Сообщается, что стороны обсудили палестино-израильский конфликт, ядерную сделку Ирана и гражданскую войну в Сирии.

Встреча двух бывших директоров разведывательных служб, состоялась вскоре после того, как Сауды опровергли слухи о том, что наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд тайно посещал Государство Израиль.

Обсуждая новую стратегию президента США по Ирану, Турки заявил:

"Если вы хотите оказать давление на Иран, то вы должны сделать это любыми путями. Непризнание выполнения условий сделки – один из способов оказания давления на Иран, чтобы заставить их следовать не только тексту соглашения, но и его духу".

Эфраим Халеви в свою очередь призвал не выходить из ядреного соглашения, хотя бы потому, что оно мешает Ирану развивать свой ядерный арсенал в ближайшие 13 лет.

Соединенные Штаты, по его мнению, "должны сосредоточиться на ядерной проблеме Ирана и только".

"Сделка с Ираном не была идеальной. А все потому, что переговоры не включали все пункты повестки дня", - отметил Халеви.

Также бывший глава Моссада подчеркнул, что Израиль может противостоять угрозе со стороны Ирана – страны, которая периодически публично заявляет о своем стремлении уничтожить Еврейское государство.

"Государство Израиль нерушимо. Мы в состоянии защитить себя, в случае необходимости, но при этом мы останемся невредимыми. Я твердо верю в наши вооруженные силы, оборонный истеблишмент и разведывательные службы", - резюмировал Халеви.
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