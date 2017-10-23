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Раввины осудили мятежников-харедим 24.10 13:12   MIGnews.com

Раввины осудили мятежников-харедим

Ряд влиятельных раввинов подписали письмо, в котором осуждают мятежи и насилие, которыми сопровождаются демонстрации против призыва экстремистской секты Пелег Йерушалми.

Первым демонстрантов атаковал раввин Хаим Каневский, за ним последовали и другие. Каневский назвал Пелег Йерушалми “пустыми и безответственными” людьми.

Каневский написал, что его “выворачивает наизнанку” при виде “пустоголовых идиотов, унижающих Тору, которые ведут себя подобно стаду баранов без вожака”.

В письме раввинов, опубликованном в прессе ультра-ортодоксов, говорится: “Здесь мы высказываем наш чистосердечный призыв к десяткам тысяч работников Торы и их детям - вернитесь к простым вещам, к тому, что вручено нам вместе с Торой, из страха перед Гневом Небесным. Не позволяйте, чтобы вас сбили с пути Торы, это лишает источника жизни и оскверняет и понижает уважение к ученым и мудрецам Торы”.



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