Нетаниягу встретился с главой МИД Румынии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану. Переговоры состоялись во вторник утром, 24 октября, в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области кибербезопасноти, технологий, сельского хозяйства и других сферах.
Визит главы МИД Румынии является признаком давней и продуктивной дружбы между двумя государствами, добавил Нетаниягу.
По словам Мелешкану между Израилем и Румынией существует естественное партнерство.