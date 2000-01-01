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flickr 24.10 13:59   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главой МИД Румынии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану. Переговоры состоялись во вторник утром, 24 октября, в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области кибербезопасноти, технологий, сельского хозяйства и других сферах.

Визит главы МИД Румынии является признаком давней и продуктивной дружбы между двумя государствами, добавил Нетаниягу.

По словам Мелешкану между Израилем и Румынией существует естественное партнерство.
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