24.10 14:14 MIGnews.com

Нир Баркат: Галей ЦАХАЛ переводят в Иерусалим

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Мэр Иерусалима, Нир Баркат заявил об окончательном решении министерства обороны - радиостанции Галей ЦАХАЛ переводят в Иерусалим.Баркат рассказал об этом после совместного тура по Иерусалиму, в котором принимали участие министр обороны Авигдор Либерман, генеральный директор министерства обороны Уди Адама, начальник Галей ЦАХАЛ Шимон Алькабац и член муниципального совета Иерусалима Моше Леон.Баркат заявил: “Место одному из главных СМИ Израиля - в его столице. Когда запущенный район близ Русского Подворья сегодня наполнился жизнью, здесь построен центр молодежи, школа искусств, школа кино - и вот скоро здесь появится и Галей ЦАХАЛ”.Баркат поблагодарил министра обороны, который “на нашу радость, ставит Иерусалим во главу угла, и работает с нами, переводя все новые и новые подразделения ЦАХАЛа в столицу Израиля”.