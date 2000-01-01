24.10 15:35 MIGnews.com

Путин и Сиси объявят о строительстве первой египетской АЭС

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Египетские СМИ сообщают о том, что в конце 2017 года президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах Сиси встретятся в Египте в конце 2017 года.Два президента объявят о начале строительства первой египетской АЭС в Дабаа.Для строительства АЭС отведен 55-километровый участок в Дабаа в губернаторстве Матрух. Россия построит первый из четырех атомных реакторов. Строительство трех остальных будет проходить при международной поддержке. Мощность каждого реактора составит 1200 мегаватт.