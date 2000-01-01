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Испания принялась угрожать Каталонии | Фото:24.10 16:10   MIGnews.com

Испания принялась угрожать Каталонии

Правительство Испании предупредило власти Каталонии о готовности применить силу для восстановления порядка в регионе. Об этом сообщил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель Мадрида Иньиго Мендес де Виго, передает во вторник, 24 октября новостной портал ara.cat.

Он отметил, что ни одно правительство "не хочет актов насилия, но кабинет министров должен обеспечивать соблюдение закона". "Есть люди на другой стороне, которые не хотят подчиняться закону", — пояснил Мендес де Виго, добавив, что тогда Мадриду придется восстанавливать закон при помощи каталонской полиции Моссос д'Эсквадра.

Кроме того, де Виго прокомментировал острую ситуацию с отзывом автономии у региона. Он отметил, что правительство не приостанавливает, а "восстанавливает" автономию, но руководители полиции теперь будут заменены представителями МВД королевства.

Напомним, 26 октября Парламент Каталонии намерен провести экстренное заседание, на котором обсудит ответ на меры Мадрида по урегулированию ситуации в регионе.
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