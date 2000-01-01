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`Ликудники` разнесли Ривлина в пух и прах | Фото: Амос Бен Гершом, GPO24.10 17:07   MIGnews.com

"Ликудники" разнесли Ривлина в пух и прах

Речь президента Реувена Ривлина на открытии зимней сессии Кнессета, в ходе которой он раскритиковал правительство и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, спровоцировала настоящую бурю, которая не стихала еще несколько часов после того, как глава государства покинул парламент.

Причем самыми ярыми критиками Ривлина оказались именно его однопартийцы. В частности министр туризма Ярив Левин назвал его заявления чрезвычайно проблематичными.

"Попытки президента своей речью делегитимизировать парламент, на мой взгляд, опасны и антидемократичны … это идет вопреки всем нашим убеждениям, и я буду безоговорочно с этим бороться", - предупредил он.

Глава парламентского большинства Давид Битан заявил, что "Ривлин давно перестал быть одним из нас" и что он не удивлен президентским выпадом в адрес правительства.

"Он всегда будет против нас, потому что Нетаниягу проголосовал против него и не поддержал его президентской гонке. Но нас избрал народ, а его выбрали депутаты. Мы представляем общественность и народ Израиля", - напомнил он.

Министр культуры и спорта Мири Регев также не воздержалась и обвинила главу государства в неуважительном отношении к политикам и народному волеизъявлению, чем вредит самой сути демократии.

"Это самая неформальная и недемократическая речь, когда-либо сделанная президентом Израиля. Стоит вспомнить, что он уже долгое время работает политиком и что другие политики поддержали его президентскую кандидатуру", - упрекнула она Ривлина.

Депутат Орен Хазан назвал выражение своего мнение "прерогативой" президента Ривлина, а его точку зрения достойной уважения, но отметил, что "ожидал от него немного больше скромности".
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