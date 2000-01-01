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Кронпринц Саудии хочет открыть ислам всем религиям и народам | Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/Flickr24.10 17:44   MIGnews.com

Кронпринц Саудии хочет открыть ислам всем религиям и народам

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд высказался за возвращение к "умеренному, открытому миру исламу".

Выступая 24 октября на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, он обещал, что его государство будет возвращаться к тому, что было раньше, а именно "умеренному исламу, открытому миру и для всех религий".

"Мы не будем ждать 30 лет, а будем незамедлительно наносить удар по экстремистской идеологии", — сказал кронпринц Мухаммед.

Завершив свою речь обещанием в скором времени покончить с экстремизмом, вызвали шквал аплодисментов среди собравшихся в зале.
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