24.10 19:37 MIGnews.com

Депутат Светлова измазала помадой авто соратницы по партии

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Израильский твиттер взорвался после публикации фотографии из подземного гаража Кнессета.Новоиспеченный член Кнессета Леа Фадида (Авода) припарковала свое авто на стоянке депутата Кнессета Ксении Светловой - депутата от той же фракции.Очень скоро автомобиль Фадида украсился надписью, выполненной ядовито-розовой губной помадой: “Не ставь машину на парковку других”.Десятый канал израильского ТВ утверждает, что существует запись, подтверждающая то, что ответственность за инцидент несут Светлова и ее помощница.