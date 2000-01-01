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Депутат Светлова измазала помадой авто соратницы по партии 24.10 19:37   MIGnews.com

Депутат Светлова измазала помадой авто соратницы по партии

Израильский твиттер взорвался после публикации фотографии из подземного гаража Кнессета.

Новоиспеченный член Кнессета Леа Фадида (Авода) припарковала свое авто на стоянке депутата Кнессета Ксении Светловой - депутата от той же фракции.

Очень скоро автомобиль Фадида украсился надписью, выполненной ядовито-розовой губной помадой: “Не ставь машину на парковку других”.

Десятый канал израильского ТВ утверждает, что существует запись, подтверждающая то, что ответственность за инцидент несут Светлова и ее помощница.
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