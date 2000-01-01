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Министр Кац: Иран - это Северная Корея Ближнего Востока 25.10 08:15   MIGnews.com

Министр Кац: Иран - это Северная Корея Ближнего Востока

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац встретился с министром иностранных дел Японии Таро Коно в рамках своего официального визита в регион.

В ходе беседы Кац призвал Японию оказать поддержку действиям, направленным на изменение ядерной сделки с Ираном. Стороны обсудили вопрос усиления вовлеченности Японии в происходящее на Ближнем Востоке, а также содействия этой страны в укреплении мира и стабильности в регионе.

Министр Кац провел параллель между противостоянием Израиля и Ирана, с противостоянием Японии и Северной Кореи.

"Урок из ситуации вокруг КНДР таков: нельзя позволять диктатурам заполучить ядерный потенциал. Нельзя позволить Ирану обрести ракетный потенциал. Это создает угрозу как для региона, так и для всего мира", - заявил Кац.

Министр иностранных дел согласился с таким сравнением, и отметил, что Япония видит связь между иранской угрозой Израилю и северокорейской угрозой их стране. Таро Коно сказал, что Япония согласна с необходимостью контроля за ядерной сделкой, а также подчеркнул необходимость осуществления шагов и против других действий Ирана, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы на уровне правительств с целью продвижения Ближневосточной транспортной инициативы министра Каца. Японская сторона выразила заинтересованность в участии в этом проекте.

"Этот визит важен для продвижения стратегического и межгосударственного сотрудничества. Нам важно заручиться поддержкой Японии в продвижении важных экономических инициатив в регионе, а также в наших усилиях против развития иранской ядерной и ракетной программ", - заявил министр разведки и транспорта.

На завтра запланирована встреча министра Исраэля Каца со спецпредставителем Японии на Ближнем Востоке и с представителями спецслужб.
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