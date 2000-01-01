24.10 21:02 MIGnews.com

В России поданы поправки к закону о валютном регулировании

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Госдума рассмотрит проект поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле, призванный внести ясность в механизм контроля и устранить неоднозначности, возникающие при определении валютного резидентства российских граждан.Предложенный проект особенно актуален для россиян, постоянно или временно проживающих за рубежом. Согласно новым поправкам все граждане России без исключения будут считаться валютными резидентами и на них будут распространяться ограничения по валютным операциям и требования по декларированию зарубежных счетов и отчетности по ним.Например, граждане России, владеющие недвижимостью и активами за рубежом, смогут продавать их нерезидентам, с переводом денег на собственный банковский счет в зарубежном банке. При продаже недвижимости в поправках фигурирует ряд дополнительных требований: недвижимость должна быть зарегистрирована в юрисдикции, входящей в ОЭСР (организацию экономического сотрудничества и развития) или ФАТФ, и подписавшей многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией или имеющей с Россией двустороннее соглашение об автоматическом обмене. Банковский счет, на которой перечисляются средства, должен быть открыт в банке, находящемся на территории данной юрисдикции. За несоблюдение ограничений законодательством предусмотрены штрафы вплоть до 100% от суммы незаконной валютной операции.На сегодняшний день граждане России, проживающие за границей не менее одного года, признаются нерезидентами и на них не распространяются требования по декларированию зарубежных счетов. Но при этом, валютное резидентство для россиян является постоянным фактором риска, потому что даже при краткосрочном въезде в Россию нерезидент тут же теряет свой статус и превращается в валютного резидента. Тогда по отношению к нему немедленно применяются требования закона к порядку открытия счетов в иностранных банках, в том числе проведения по этим счетам валютных операций и представления отчетов о движении средств по ним. После выезда за границу россиянин должен пробыть в иностранном государстве более 365 дней, чтобы вернуть себе статус нерезидента.Согласно предложенным поправкам, валютными резидентами будут считаться все граждане России, но россиян, находящихся за рубежом более 183 дней в течение календарного года, избавят от валютного контроля независимо от количества въездов на территорию России в течение года.Как указывается в пояснительной записке к законопроекту срок пребывания граждан за рубежом (более 183 дней в течение календарного года), освобождающий их от требований валютного контроля, определен «с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.)».Дин Поллак, финансовый директор компании SmartGen отметил, комментируя проект поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле, что поправки к закону коснутся и валютных резидентов, расширив перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на иностранные счета. По мнению Поллака возможна связь между предложением проекта поправок и вступлением в силу в 2018 году межгосударственной конвенции о полном обмене финансовой информацией.