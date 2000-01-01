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Обстрелами Голан Насралла стремится скомпрометировать Асада 24.10 06:49   MIGnews.com

Обстрелами Голан Насралла стремится скомпрометировать Асада

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что обстрел израильской территории на Голанских высотах в субботу утром был целенаправленно совершен расчетом “Хизбаллы”.

Либерман заявил: “Это целенаправленная операция, совершенная “Хизбаллой” без ведома сирийского режима. Приказ Насраллы был - скомпрометировать Асада, и именно поэтому я призываю Асада, который ответственен за все, что происходит на подконтрольной ему территории, а также российские силы сдерживать “Хизбаллу”.

Второй канала израильского ТВ сообщает, что источники в ЦАХАЛе не подтверждают заявлений министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что за обстрелами израильской территории из Сирии стоит “Хизбалла”.

В ЦАХАЛе заявили, что “не знакомы” с подобной информацией, и не подтвердили заявлений Либермана, сделанных на заседании фракции НДИ 23 октября.

В ЦАХАЛе заявили: Мы не знакомы с подобной информацией. Мы не знаем, ни кто стрелял, ни существует ли у него связь с “Хизбаллой”. Ракета была выпущена с территории, контролируемой сирийской армией. Помимо этого, мы не располагаем никакой обоснованной информацией”.
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