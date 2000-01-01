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Полиция подозревает Давида Битана в мошенничестве 24.10 07:22   MIGnews.com

Полиция подозревает Давида Битана в мошенничестве

Израильская газета Гаарец сообщает о том, что полиция расследует информацию о том, что глава коалиции и видный функционер Ликуда Давид Битан был замешан в мошеннических сделках в период нахождения на посту заместителя мэра Ришон Ле Циона.

В последние месяцы следователи национального управления по борьбе с коррупцией собирают свидетельские показания по делу Битана, с одобрения государственного прокурора Шая Ницана и юридического советника правительства Авихая Мандельтблита.

Битан считается одной из самых влиятельных фигур в Ришон ле Ционе. Он работал там в качестве члена городского совета с 1988 года, в 2005 он был назначен заместителем мэра. В 2008-2010 и затем в 2013 он был главой комитета планирования города.

Одновременно, сообщает Гаарец, он погряз в долгах, брал деньги на “сером рынке”. Его общий долг теневым дельцам превысил 7 миллионов шекелей. В прошлом году издание The Marker сообщило о том, что Битан на некоторое время даже был вынужден уйти в подполье, опасаясь рэкетиров.

Долги Битана породили вопросы о том, как он сумел с ними расплатиться. В 2010 году по этому поводу было открыто криминальное расследование, но, в конечном итоге, прокуратура центрального округа дело закрыла.

Битан, в интервью 10-му каналу израильского ТВ отверг обвинения в том, что его долги были выплачены третьей стороной, и заявил, что никогда ни от кого не получал преференций.
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