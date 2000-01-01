24.10 08:07 MIGnews.com

В Китае Си Цзиньпина прировняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину

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На 19-м съезде Компартии Китая, утвердили поправки к уставу, в текст которого, внесли имя председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.Появление имени Си Цзиньпина в главном партийном документе и его пути развития страны, ставит председателя КНР в один ряд с такими китайскими коммунистическими идолами, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. При этом он стал вторым лидером поднебесной, чье имя внесено в устав партии при жизни.В прошлую среду Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия съезда партии с речью продолжительностью в 3,5 часа, которая стала самой длинной в истории Китая. В ходе съезда он представил делегации доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху", подведя итоги работы ЦК КПК за прошедшие пять лет.В своем выступлении он повествовал о успехах экономического строительства и прогрессе в углублении реформ и пообещал превратить Китай к 2050 году в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".Также председатель подчеркнул, что "Китай продолжит активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка" и и добавил о необходимости применения новых подходов в международных отношениях страны, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления".