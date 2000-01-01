Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







24.10 08:25   MIGnews.com

ХАМАС заявил об исчезновении контрабандистов в туннеле

Три контрабандиста "исчезли в туннеле" вдоль египетской границы. Об этом сообщило министерство внутренних дел и национальной безопасности Газы во вторник, 24 октября.

В ведомстве отметили, что контрабандисты были явно похищены. На условиях анонимности владельцы палестинских туннелей заявили, что замаскированные боевики схватили троих мужчин, когда они работали в одном из контрабандистских туннелей.

Предположительно, террористы являются членами местного филиала группировки "Исламское Государство", известная как ISIS, которые проводят бои с египетской армией на Синае.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Израиль: минимальная зарплата увеличена до 5300 шекелей
11:50
Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ
11:50
Израиль: задержана директор госкомпании
11:24
ПА призывает Берлин оказать давление на Израиль
10:56
Беннет против Либермана: меньше слов, больше дел
10:25
Рухани: мы сильны, как никогда
10:05
Ведущая Эхо Москвы переведена в послеоперационную палату
10:05
Вместе с ЧВК "Вагнера": под Дейр эз-Зором убит командир ИГ
10:02
Тело пожилой женщины найдено в реке Яркон
09:35
Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме  
09:27
Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду
08:07
В Китае Си Цзиньпина прировняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину
08:04
Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет
07:38
В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus