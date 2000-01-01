24.10 08:25 MIGnews.com

ХАМАС заявил об исчезновении контрабандистов в туннеле

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Три контрабандиста "исчезли в туннеле" вдоль египетской границы. Об этом сообщило министерство внутренних дел и национальной безопасности Газы во вторник, 24 октября.В ведомстве отметили, что контрабандисты были явно похищены. На условиях анонимности владельцы палестинских туннелей заявили, что замаскированные боевики схватили троих мужчин, когда они работали в одном из контрабандистских туннелей.Предположительно, террористы являются членами местного филиала группировки "Исламское Государство", известная как ISIS, которые проводят бои с египетской армией на Синае.