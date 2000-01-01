Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду 24.10 09:27   MIGnews.com

Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду

Уходящая глава БАГАЦа судья Мириам Наор дала интервью журналу израильской ассоциации адвокатов.

Наор сообщила: “Верховный Суд был сильным судом, продолжает быть сильным судом и останется сильным судом. Никто не смеет ему угрожать и его запугивать”.

Наорд добавила: “В последнее время был сделан ряд заявлений о деятельности Верховного суда, которых делать не следовало. Мы не рассматриваем такой вариант - капитуляции перед угрозами и клеветой”.

Отвечая на вопрос, не мешают ли ей демонстрациями израильтян перед ее домом, по поводу решения о незаконных мигрантах Наор ответила: “У меня нет проблем с тем, чтобы их депортировали, и я даже требовала, чтобы их депортировали. Я жила с подобными демонстрациям в качестве главы окружного суда, и я жила с ними в качестве президента Верховного Суда. Я только хочу извиниться перед моими соседями, которые от этих демонстраций страдают. Демонстранты кричали что-то об инфильтратах, что не соответствует истине. Они кричали, что Кнессет принимает законы, а я их отменяю. Никакого закона о мигрантах Кнессет не принимал”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Израиль: минимальная зарплата увеличена до 5300 шекелей
11:50
Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ
11:50
Израиль: задержана директор госкомпании
11:24
ПА призывает Берлин оказать давление на Израиль
10:56
Беннет против Либермана: меньше слов, больше дел
10:25
Рухани: мы сильны, как никогда
10:05
Ведущая Эхо Москвы переведена в послеоперационную палату
10:05
Вместе с ЧВК "Вагнера": под Дейр эз-Зором убит командир ИГ
10:02
Тело пожилой женщины найдено в реке Яркон
09:35
Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме  
08:25
ХАМАС заявил об исчезновении контрабандистов в туннеле
08:07
В Китае Си Цзиньпина прировняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину
08:04
Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет
07:38
В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus