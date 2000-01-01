24.10 09:27 MIGnews.com

Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду

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Уходящая глава БАГАЦа судья Мириам Наор дала интервью журналу израильской ассоциации адвокатов.Наор сообщила: “Верховный Суд был сильным судом, продолжает быть сильным судом и останется сильным судом. Никто не смеет ему угрожать и его запугивать”.Наорд добавила: “В последнее время был сделан ряд заявлений о деятельности Верховного суда, которых делать не следовало. Мы не рассматриваем такой вариант - капитуляции перед угрозами и клеветой”.Отвечая на вопрос, не мешают ли ей демонстрациями израильтян перед ее домом, по поводу решения о незаконных мигрантах Наор ответила: “У меня нет проблем с тем, чтобы их депортировали, и я даже требовала, чтобы их депортировали. Я жила с подобными демонстрациям в качестве главы окружного суда, и я жила с ними в качестве президента Верховного Суда. Я только хочу извиниться перед моими соседями, которые от этих демонстраций страдают. Демонстранты кричали что-то об инфильтратах, что не соответствует истине. Они кричали, что Кнессет принимает законы, а я их отменяю. Никакого закона о мигрантах Кнессет не принимал”.