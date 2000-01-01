24.10 14:59 MIGnews.com

Начался официальный визит министра Исраэля Каца в Японию

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Министр разведки и транспорта Исраэль Кац прибыл с официальным визитом в Японию во вторник, 24 октября.Министр Исраэль Кац заявил: "Цель визита - наладить каналы сотрудничества на межгосударственном уровне. Моей задачей является заручиться поддержкой Японии в продвижении важных экономических инициатив в регионе, а также в наших усилиях против развития иранской ядерной и ракетной программ".Во время визита министр Исраэль Кац проведёт ряд встреч. На завтра запланирована встреча с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Далее Кац намерен встретиться со спецпредставителем Японии на Ближнем Востоке, представителями спецслужб и министром транспорта Японии. Ожидается также выступление Каца на конференции в Токио по вопросам инновационных технологий в сфере транспорта.Во время встреч Кац намерен обсудить иранскую угрозу, проблему ракетно-ядерной программы КНДР и пути продвижения Ближневосточной транспортной инициативы министра.