24.12 10:43 MIGnews.com

Яалон: коррупция Нетаниягу - опаснее Ирана

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон выступила на митинге против коррупции, состоявшемся вечером 24 декабря и собравшем около 700 человек в Иерусалиме.Яалон провозгласил: “Коррупция - более опасна, чем Иран, чем Да’аш и чем “Хизбалла”. Речь идет о принципах, а не о правых или левых”.Между тем, организатор демонстраций в Тель-Авиве и Петах-Тикве Эльдад Янив заявил: “Здесь - десятки тысяч, большинство протестовали и на прошлой неделе, и они снова выйдут на следующей неделе. Нам нужны политики, которые не берут взятки, и которые борются за справедливость”.