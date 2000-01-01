24.12 11:29 MIGnews.com

Северная Корея считает санкции "актом войны"

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Пхеньян резко высказался о новых санкциях, принятых в пятницу Советом Безопасности ООН в ответ на недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"."Мы полностью отвергаем на скорую руку состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами резолюцию как попирающее суверенитет нашей республики грубое вмешательство и разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе акт войны", - говорится в распространенном агентством KCNA заявлении МИД КНДР.Несмотря на санкции, Северная Корея продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий".В северокорейском внешнеполитическом ведомстве предупредили США отказаться от "враждебной политики и научиться сосуществовать со страной, которая обладает ядерными вооружениями", если они хотят "жить в безопасности".