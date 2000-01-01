Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Северная Корея считает санкции `актом войны` 24.12 11:29   MIGnews.com

Северная Корея считает санкции "актом войны"

Пхеньян резко высказался о новых санкциях, принятых в пятницу Советом Безопасности ООН в ответ на недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

"Мы полностью отвергаем на скорую руку состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами резолюцию как попирающее суверенитет нашей республики грубое вмешательство и разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе акт войны", - говорится в распространенном агентством KCNA заявлении МИД КНДР.

Несмотря на санкции, Северная Корея продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий".

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве предупредили США отказаться от "враждебной политики и научиться сосуществовать со страной, которая обладает ядерными вооружениями", если они хотят "жить в безопасности".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание  
14:05
Отец убитого в Араде солдата: террорист умрет
13:54
Страна хайтека будет молиться за дожди
13:18
Новый канцлер Австрии: прием беженцев был ошибкой
12:47
Организаторы Марша Стыда: Всегда будет идиот с гильотиной
12:07
Иерусалим: Состояние раненого террористом улучшилось
11:25
ШАБАК: за год предотвращены 400 крупных терактов
11:10
Правительство увеличит пособия по инвалидности
10:43
Яалон: коррупция Нетаниягу - опаснее Ирана
10:09
Габай против гильотины
09:58
Верховный муфтий Египта: Мы должны защищать Аль-Кудс
09:58
Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана
09:27
Пожизненное мигранту, изнасиловавшему и сжегшему финку
09:01
ЦАХАЛ не убивал безногого демонстранта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus