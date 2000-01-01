Организаторы Марша Стыда: Всегда будет идиот с гильотиной
Организаторы антикоррупционной демонстрации, прошедшей вчера на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, заявили, что не видели на митинге никаких гильотин, однако осудили выходку одного из активистов, который ее, тем не менее, принес.
"На митинге были десятки тысяч израильских патриотов с израильскими флагами. Я с ним не знаком, на таких демонстрации такие признаки попадаются, но на демонстрациях из 200 человек их не видеть. Среди десятков тысяч патриотов всегда найдется один идиот, пришедший из-за собственной гордости", - сказал Эльдад Янив в эфире радио Галей ЦАХАЛ.
Тем временем полиция уже заявила о начале расследования случившегося, хотя сам "отметившийся" в Тель-Авиве активист Амит Брин уверяет в том, что не собирался подстрекать к физической расправе над представителями власти.