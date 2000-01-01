24.12 13:18 MIGnews.com

Новый канцлер Австрии: прием беженцев был ошибкой

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В полку противников введенных Ангелой Меркель квот по приему беженцев странами Евросоюза прибыло. К восточноевропейским странам присоединилась Австрия. Канцлер недавно сформированного правительства Себастьян Курц открыто назвал провалившейся попытку Брюсселя распределить беженцев по системе квот."Попытки принуждения государств к приему беженцев не продвинут вперед Европу. Если мы будем и дальше следовать этому пути, то еще сильнее расколем Евросоюз. Страны должны самостоятельно решать, сколько им принимать беженцев и принимать ли вообще", - заявил он в интервью газете газете Bild am Sonntag.Курц констатировал очевидное: беженцы умышленно направляются в более экономически развитые Австрию, Германию и Швецию и не спешат задерживаться в странах Восточной Европы."Разница между гуманитарным убежищем и экономической миграцией сейчас совершенно размыта", - отметил он еще один недостаток действующей миграционной политики ЕС.Австрийский канцлер высказал мнение, что мигрантам вообще нет смысла добираться на другой континент в поисках пристанища, так как безопасных мест хватает как на Ближнем Востоке, так и в Африке. Поэтому надо помогать им в их или соседних безопасных странах. В крайнем случае, утверждает Курц, ЕС может организовать и поддерживать "островки безопасности" в странах, откуда бегут мигранты.Он призывает не принимать всех и каждого беженца, нелегально добирающихся до Европы, предоставляя такое право лишь единицам."Есть понимание, что в 2015 году мы ступили на ошибочный путь", - констатировал Себастьян Курц.