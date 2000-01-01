Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Новый канцлер Австрии: прием беженцев был ошибкой | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr24.12 13:18   MIGnews.com

Новый канцлер Австрии: прием беженцев был ошибкой

В полку противников введенных Ангелой Меркель квот по приему беженцев странами Евросоюза прибыло. К восточноевропейским странам присоединилась Австрия. Канцлер недавно сформированного правительства Себастьян Курц открыто назвал провалившейся попытку Брюсселя распределить беженцев по системе квот.

"Попытки принуждения государств к приему беженцев не продвинут вперед Европу. Если мы будем и дальше следовать этому пути, то еще сильнее расколем Евросоюз. Страны должны самостоятельно решать, сколько им принимать беженцев и принимать ли вообще", - заявил он в интервью газете газете Bild am Sonntag.

Курц констатировал очевидное: беженцы умышленно направляются в более экономически развитые Австрию, Германию и Швецию и не спешат задерживаться в странах Восточной Европы.

"Разница между гуманитарным убежищем и экономической миграцией сейчас совершенно размыта", - отметил он еще один недостаток действующей миграционной политики ЕС.

Австрийский канцлер высказал мнение, что мигрантам вообще нет смысла добираться на другой континент в поисках пристанища, так как безопасных мест хватает как на Ближнем Востоке, так и в Африке. Поэтому надо помогать им в их или соседних безопасных странах. В крайнем случае, утверждает Курц, ЕС может организовать и поддерживать "островки безопасности" в странах, откуда бегут мигранты.

Он призывает не принимать всех и каждого беженца, нелегально добирающихся до Европы, предоставляя такое право лишь единицам.

"Есть понимание, что в 2015 году мы ступили на ошибочный путь", - констатировал Себастьян Курц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание  
14:05
Отец убитого в Араде солдата: террорист умрет
13:54
Страна хайтека будет молиться за дожди
12:47
Организаторы Марша Стыда: Всегда будет идиот с гильотиной
12:07
Иерусалим: Состояние раненого террористом улучшилось
11:29
Северная Корея считает санкции "актом войны"
11:25
ШАБАК: за год предотвращены 400 крупных терактов
11:10
Правительство увеличит пособия по инвалидности
10:43
Яалон: коррупция Нетаниягу - опаснее Ирана
10:09
Габай против гильотины
09:58
Верховный муфтий Египта: Мы должны защищать Аль-Кудс
09:58
Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана
09:27
Пожизненное мигранту, изнасиловавшему и сжегшему финку
09:01
ЦАХАЛ не убивал безногого демонстранта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus