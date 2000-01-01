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Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира | Фото: Моше Мильнер, GPO24.12 14:48   MIGnews.com

Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира

Реакция палестинцев на объявление Дональдом Трампом Иерусалима столицей Еврейского государства является прямым свидетельством их нежелания разрешать конфликт с Израилем, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Он заявил, что на деле выходит из мирного процесса и что его не интересует, что предложат США. Я думаю, что в очередной раз происходит простая и ясная вещь: те, кто не хотят разрешить конфликт, - это палестинцы", - заявил он, открывая заседание правительства 24 декабря.

Глава правительства напомнил и другом немаловажном заявлении Дональда Трампа.

"Со стороны США прозвучала ещё одна важная вещь: корень всего конфликта на Ближнем Востоке не в Израиле, а в Иране, в радикальном исламе и терроре, который он распространяет. Эта правда открывается каждому. Любой, у кого ясное видение и честное сердце, не может ее отрицать", - констатировал Нетаниягу.
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