24.12 14:48 MIGnews.com

Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира

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Реакция палестинцев на объявление Дональдом Трампом Иерусалима столицей Еврейского государства является прямым свидетельством их нежелания разрешать конфликт с Израилем, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу."Он заявил, что на деле выходит из мирного процесса и что его не интересует, что предложат США. Я думаю, что в очередной раз происходит простая и ясная вещь: те, кто не хотят разрешить конфликт, - это палестинцы", - заявил он, открывая заседание правительства 24 декабря.Глава правительства напомнил и другом немаловажном заявлении Дональда Трампа."Со стороны США прозвучала ещё одна важная вещь: корень всего конфликта на Ближнем Востоке не в Израиле, а в Иране, в радикальном исламе и терроре, который он распространяет. Эта правда открывается каждому. Любой, у кого ясное видение и честное сердце, не может ее отрицать", - констатировал Нетаниягу.