Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира
Реакция палестинцев на объявление Дональдом Трампом Иерусалима столицей Еврейского государства является прямым свидетельством их нежелания разрешать конфликт с Израилем, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Он заявил, что на деле выходит из мирного процесса и что его не интересует, что предложат США. Я думаю, что в очередной раз происходит простая и ясная вещь: те, кто не хотят разрешить конфликт, - это палестинцы", - заявил он, открывая заседание правительства 24 декабря.
Глава правительства напомнил и другом немаловажном заявлении Дональда Трампа.
"Со стороны США прозвучала ещё одна важная вещь: корень всего конфликта на Ближнем Востоке не в Израиле, а в Иране, в радикальном исламе и терроре, который он распространяет. Эта правда открывается каждому. Любой, у кого ясное видение и честное сердце, не может ее отрицать", - констатировал Нетаниягу.