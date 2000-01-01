24.12 15:19 MIGnews.com

Эрдоган ждал звонка Трампа перед иерусалимским объявлением

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Перед конференцией, на которой президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал, что он уведомит Анкару."Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил. С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение", — сказал президент 24 декабря.Он считает сделанное объявление ошибкой и что, если бы Трамп предварительно ему позвонил, ее можно было избежать.Свои ожидания Эрдоган объясняет тем, что Турция сейчас является председательницей в Организации исламского сотрудничества.