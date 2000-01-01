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25.12 00:19   MIGnews.com

Иран: Россия и Китай - гаранты безопасности Ближнего Востока

Россия и Китай - единственные гаранты безопасности на Ближнем Востоке, считает спикер Меджлиса Ирана Али Лариджани.

"Россия и Китай - это сейчас столпы безопасности в регионе", - сказал он, выступая на первой региональной международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом и сотрудничеству, которая проходит в воскресенье в столице Пакистана.

По его словам, проблема заключается в том, что Вашингтон не станет поддерживать успешные коалиции, не потерпит единство стран в регионе.

"Именно поэтому нам необходимо объединиться", - считает Лариджани.

Он отметил, что взаимодействие стран в регионе может затронуть экономическую сферу, в частности, заключаться в налаживании транспортных коридоров и сотрудничества в области энергоресурсов и энергобезопасности.
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