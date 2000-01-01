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Давид Битан вновь подвергся допросу | Фото:24.12 15:53   MIGnews.com

Давид Битан вновь подвергся допросу

Сегодня, 24 декабря, в Управлении отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) состоялся очередной, четвертый по счету допрос депутата Кнессета Давида Битана. Он длился около пяти часов.

Об этом в воскресенье сообщает Arutz Sheva.

Битан проходит в качестве подозреваемого по делу №1803 о коррупции в муниципалитете Ришон ле-Циона. На этот допрос Битан впервые явился в качестве рядового депутата Кнессета, а не председателя коалиции.

В качестве подозреваемой по этому делу проходит и супруга политика Хагит Битан, отмечает издание.

Следователи подозревают, что через ее банковский счет проводилось "отмывание" полученных от коррупционных схем средств.

Напомним, депутат подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений, относящихся к периоду его пребывания на посту заместителя мэра Ришон ле-Циона.
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