24.12 15:53 MIGnews.com

Давид Битан вновь подвергся допросу

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Сегодня, 24 декабря, в Управлении отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) состоялся очередной, четвертый по счету допрос депутата Кнессета Давида Битана. Он длился около пяти часов.Об этом в воскресенье сообщает Arutz Sheva.Битан проходит в качестве подозреваемого по делу №1803 о коррупции в муниципалитете Ришон ле-Циона. На этот допрос Битан впервые явился в качестве рядового депутата Кнессета, а не председателя коалиции.В качестве подозреваемой по этому делу проходит и супруга политика Хагит Битан, отмечает издание.Следователи подозревают, что через ее банковский счет проводилось "отмывание" полученных от коррупционных схем средств.Напомним, депутат подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений, относящихся к периоду его пребывания на посту заместителя мэра Ришон ле-Циона.