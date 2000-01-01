Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Алкогольные вечеринки в Тегеране: 230 человек арестованы 24.12 17:10   MIGnews.com

Алкогольные вечеринки в Тегеране: 230 человек арестованы

Полиция нравов исламской республики Иран арестовала 230 человек за участие совместных вечеринках мужчин и женщин, на которых распивался алкоголь.

Вечеринки были посвящены традиционному иранскому празднику Ялда - самому короткому дню года.

Командир полиции нравов, полковник Зульфикар Берпер сообщил, что в двух вечеринках и устроенных на них танцах вместе участвовали мужчины и женщины. За это преступление, по иранским законам, им грозит порка - до 80 ударов.

Среди арестованных - два певца. На вечеринках полиция конфисковала наркотики и алкоголь.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
ЧМ по шахматам - без Израиля
21:11
Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике
20:55
Эр-Рияд требует от принца 6 млрд долларов за свободу
20:23
Родители Азарии вновь просят президента о помиловании
19:53
В Израиле планирует создать национальную криптовалюту
19:27
Английский футбольный тренер увидел на поле своего двойника
18:27
ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек
18:08
Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека
16:21
Генерал США предрек грядущую войну с Россией
16:02
Иордания не откажется от Иерусалима и за 100 миллиардов
15:53
Давид Битан вновь подвергся допросу
15:19
Эрдоган ждал звонка Трампа перед иерусалимским объявлением
14:48
Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира
14:26
Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus