24.12 17:10 MIGnews.com

Алкогольные вечеринки в Тегеране: 230 человек арестованы

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Полиция нравов исламской республики Иран арестовала 230 человек за участие совместных вечеринках мужчин и женщин, на которых распивался алкоголь.Вечеринки были посвящены традиционному иранскому празднику Ялда - самому короткому дню года.Командир полиции нравов, полковник Зульфикар Берпер сообщил, что в двух вечеринках и устроенных на них танцах вместе участвовали мужчины и женщины. За это преступление, по иранским законам, им грозит порка - до 80 ударов.Среди арестованных - два певца. На вечеринках полиция конфисковала наркотики и алкоголь.