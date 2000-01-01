24.12 16:21 MIGnews.com

Генерал США предрек грядущую войну с Россией

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Командующий морской пехотой США генерал Роберт Неллер призвал американских бойцов, дислоцирующихся на военной базе в Норвегии, быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Российской Федерацией.Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает американский военный портал Military."Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе", – сказал Неллер, обращаясь к подчиненным.По словам генерала, морские пехотинцы могут вскоре "сменить прописку", но при этом американское присутствие в Европе будет расширено, потому что может начаться "огромная драка".Неллер отметил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия. "Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь", — сказал Неллер."Армия США будет уделять основное внимание угрозам, указанным в новой стратегии национальной безопасности Дональда Трампа – России, Северной Корее, Китаю, Ирану и мировому тероризму", - подчеркнул он.Неллер предположил, что Ближний Восток постепенно перестанет быть главным приоритетом для США."Скорее, основное внимание уделяется Тихоокеанскому региону и России", – добавил генерал.