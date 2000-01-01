24.12 20:23 MIGnews.com

Родители Азарии вновь просят президента о помиловании

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Ошра и Чарли Азария, родители рядового Эльора Азарии, отбывающего срок за непредумышленное убийство обезвреженного террориста, обратились к президенту Реувену Ривлину с просьбой пересмотреть отказ в просьбе о помиловании.Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает Arutz Sheva.Они призвали президента "еще раз обдумать свое решение" в свете петиции, подписанной 55 депутатами Кнессета и министрами, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Гилада Эрдана, министра просвещения Нафтали Беннета, министра финансов Моше Кахлона и министра внутренних дел Арье Дери.Отметим, это вторая просьба об амнистии, поданная президенту. Первая - была отклонена 19 ноября.Напомним, ранее в газете "Маарив а-Шавуа" была опубликована статья Моше Коэна, который со ссылкой на источники в окружении Реувена Ривлина, написал, что он намерен объявить об амнистии Эльора Азарии в 70-й День независимости, 18-19 апреля 2018 года.Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).