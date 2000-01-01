24.12 07:16 MIGnews.com

Гильотина на бульваре Ротшильд

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Миллионы израильтян получили вечером 23 декабря проспонсированное сообщение в социальных сетях: “Все на борьбу с коррупцией! Взяточники - домой! Выходим на Ротшильд!” Сообщение было подписано Мани Нафтали - бывшим домработником резиденции премьер-министра, назначившего себя главным борцом с коррупцией в Израиле.Те, кто откликнулся на призыв и пришли на Ротшильд, могли убедиться, что мероприятие, названное организаторами “Марш Стыда” вполне соответствует этому названию.Не демонстрацию прибыли израильские сторонники движения BDS, собравшиеся на площади Хабима. Один из них держал муляж гильотины.Партия Ликуд заявила, что гильотина на Ротшильд - подстрекательство к убийству премьер-министра. В заявлении Ликуда говорится: “Гильотина на Ротшильд сегодня ночью - подстрекательство к убийству премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вместе с которым мы увидели унижающими заявлениями о сионизме”.Между тем, в Иерусалиме также прошло анти-коррупционное шествие, организованное журналистом Йоазом Хенделем, бывшим пресс-секретарем Нетаниягу. “Звездой” мероприятия стал бывший министр обороны Моше Яалон.На демонстрации выступил профессор Арье Эльдад заявивший: “Я хочу сказать всем, кто называет нас “полезными идиотами”, может быть тем правым, которые так рьяно защищают Нетаниягу стоит заняться коррупцией, которая позорным пятном лежит на Ликуде? Правительственная коррупция может быть экзистенциальной угрозой. Примером является Ариэль Шарон. Правые знали, что он коррумпирован, но аплодировали ему, пока он строил поселения. И когда его поймали на горячем - он соскользнул с крючка, занявшись эвакуацией Газы, и тем самым получив поддержку прессы и прокуратуры. Я извлек из этого один урок - нельзя мириться с коррупцией, даже если лидер - “правый”.Ликуд осудил и протесты в Иерусалиме: "Все понимают, что это - не демонстрация против коррупции, а марш-сателлит леваков на Ротшильд, под присмотром Эльдада Янива и Нони Мозеса, единственная цель которого - разгромить Ликуд. Правых не впечатлить выступлениями кучки наивных людей или заинтересованных лиц, кооперация которых с левыми может привести к следующей катастрофе и к следующему Осло".