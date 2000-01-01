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Демонстрант с гильотиной: я - пацифист 24.12 08:50   MIGnews.com

Демонстрант с гильотиной: я - пацифист

Амит Брин, демонстрант, вышедший на “Марш Стыда” в Тель-Авиве с муляжом гильотины прокомментировал свой поступок в facebook.

Амит сообщил: “Я - пацифист и я выступаю против любого вида насилия”.

Брин утверждает, что никогда не прибегал к насилию и не прибегнет к нему в будущем.

Брин также сообщил, что не имеет никакого отношения к организаторам протеста и не является членом какой-либо политической организации. Его мотивами были “кипящее негодование и отвращение к коррупции, которая бьет по всем гражданам страны”. Брин добавил: “Нож для сигар - напоминание о непропорциональном гедонизме нашего времени, а гильотина - историческое напоминание о победе граждан над коррумпированным режимом”.
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