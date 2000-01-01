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Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана 24.12 09:58   MIGnews.com

Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана

Следствие решило едва ли не до последнего шекеля пересчитать деньги, подаренные дочери подозреваемого в коррупции "ликудника" Давида Битана.

В рамках расследования предполагаемого взяточничества депутата и бывшего главу коалиции в четвертый раз вызвали на допрос в штаб-квартиру антикоррупционного подразделения полиции "Лахав 433" в Лоде.

При этом Битана попросили взять с собой список всех гостей, приглашенных на состоявшуюся в августе свадьбу его дочери Галит. Следователи собираются внимательно изучить кто и сколько подарил, чтобы исключить возможность отмывания денег таким способом. Полицейские подозревают, что некоторые "подарки" невеста передавала опальному депутату.



Стоит отметить, что, помимо политиков высшего эшелона, включая премьер-министра Нетаниягу, и богатых бизнесменов, мероприятие посетили несколько чиновников, которые впоследствии были арестованы по делу о коррупции Битана.
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