Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана
Следствие решило едва ли не до последнего шекеля пересчитать деньги, подаренные дочери подозреваемого в коррупции "ликудника" Давида Битана.
В рамках расследования предполагаемого взяточничества депутата и бывшего главу коалиции в четвертый раз вызвали на допрос в штаб-квартиру антикоррупционного подразделения полиции "Лахав 433" в Лоде.
При этом Битана попросили взять с собой список всех гостей, приглашенных на состоявшуюся в августе свадьбу его дочери Галит. Следователи собираются внимательно изучить кто и сколько подарил, чтобы исключить возможность отмывания денег таким способом. Полицейские подозревают, что некоторые "подарки" невеста передавала опальному депутату.
Стоит отметить, что, помимо политиков высшего эшелона, включая премьер-министра Нетаниягу, и богатых бизнесменов, мероприятие посетили несколько чиновников, которые впоследствии были арестованы по делу о коррупции Битана.