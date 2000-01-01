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Аббас купил личный самолет за 50 млн долларов | Фото:25.01 10:48   MIGnews.com

Аббас купил личный самолет за 50 млн долларов

Председатель ПА Махмуд Аббас приобрел частный самолет стоимостью 50 миллионов долларов для личного использования.

Об этом в четверг, 25 января сообщает служба новостей "Хадашот 2" со ссылкой на израильские источники.

Самолет будет доставлен в течение ближайших двух недель в Амман.

По данным телеканала, 20 млн из этой суммы были выделены из бюджета Палестинской автономии, еще 30 млн – из Национального палестинского фонда.
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