25.01 10:48 MIGnews.com

Аббас купил личный самолет за 50 млн долларов

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Председатель ПА Махмуд Аббас приобрел частный самолет стоимостью 50 миллионов долларов для личного использования.Об этом в четверг, 25 января сообщает служба новостей "Хадашот 2" со ссылкой на израильские источники.Самолет будет доставлен в течение ближайших двух недель в Амман.По данным телеканала, 20 млн из этой суммы были выделены из бюджета Палестинской автономии, еще 30 млн – из Национального палестинского фонда.