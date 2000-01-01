25.01 11:25 MIGnews.com

Гиди Гов не может успокоиться: "Наш Дом Израиль" - фашисты

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Известный израильский исполнитель Гиди Гов, обозвавший министра обороны Авигдора Либермана “репатриантом с русским акцентом” не может успокоиться и продолжает проклинать НДИ.После того, как Гов публично извинился за оскорбления Либерману, минувшей ночью написал об НДИ : “Партия фашистов, вы и молодое поколение попросту потеряны, мне вас жаль, какое промывание мозгов вам пришлось пережить в детстве”.Гиди Гов позднее заявил, что данное высказывание было опубликовано “по ошибке” “от его имени” “оператором моей странички в facebook”. Оператор страницы якобы сказал Гиди, что он хочет отреагировать на пост НДИ, и Гов не знал о содержании реакции, опубликованной от его имени.Депутат Кнессета от НДИ Одед Форер написал ответ Гиди: “Больше невозможно терпеть тот нонсенс, который извергает этот человек. Когда расизм выходит из тени, обратно его уже не запихать, жалко тебя, как много в тебе ненависти к людям , чей акцент отличается от твоего. Твои мысли демонстрируют глупость и беспрецедентную низость”.Роберт Илатов, глава фракции НДИ заявил: “благодаря заявлению Гиди Гова, заявившего, что НДИ - фашистская партия, я теперь не верю никаким извинениям, и вижу что любые попытки примирения - тщетны. Очень жаль, что Гиди Гов опозорил свое славное прошлое и продемонстрировал свой расизм”.