25.01 12:51 MIGnews.com

Либерман посетил район строящегося аэропорта "Рамон"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман совершил поездку вдоль забора безопасности у восточной границы Израиля с Иорданией и посетил район строящегося аэропорта "Рамон", неподалеку от Эйлата – в Тимне.Об этом в четверг, 25 января сообщает Arutz sheva.Издание отмечает, министра обороны сопровождали начальник управления планирования генерал-майор Амир Абулафия и руководитель проекта бригадный генерал Эран Офир."Главе оборонного ведомства был продемонстрирован процесс строительства забора безопасности, протяженностью более 30 километров, находящийся в завершающей стадии. Новое заградительное сооружение включает в себя уникальное технологическое заграждение, в задачу которого входит защита пассажирских самолетов от обстрела противотанковыми ракетами. Заграждение высотой 30 метров и длиной около 4,5 километров расположено вдоль взлетно-посадочной полосы. Оно также включает в себя укрепленный забор, высотой 6 метров, дороги, смотровые башни, командные пункты и другие компоненты", – говорится в сообщении пресс-служба министерства обороны.