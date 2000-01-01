25.01 13:52 MIGnews.com

Встреча Путина и Нетаниягу состоится в Москве 29 января

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В понедельник, 29 января, в Москве состоится встреча Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.Об этом в четверг, 25 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Arutz sheva.Официальный представитель Кремля подчеркнул, на встрече лидеры планируют "обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам".Отметим, лидеры договорились о переговорах во время телефонного разговора 1 января. За прошлый год Нетаниягу дважды посещал Россию с визитами и несколько раз разговаривал с Путиным по телефону.