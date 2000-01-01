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Встреча Путина и Нетаниягу состоится в Москве 29 января | Фото:25.01 13:52   MIGnews.com

Встреча Путина и Нетаниягу состоится в Москве 29 января

В понедельник, 29 января, в Москве состоится встреча Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Об этом в четверг, 25 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Arutz sheva.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, на встрече лидеры планируют "обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам".

Отметим, лидеры договорились о переговорах во время телефонного разговора 1 января. За прошлый год Нетаниягу дважды посещал Россию с визитами и несколько раз разговаривал с Путиным по телефону.
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