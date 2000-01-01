25.01 15:13 MIGnews.com
Глава МИД Испании упал в обморок на дебатах в Давосе
Глава МИД Испании Альфонсо Дастис потерял сознание во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом в четверг, 25 января сообщает El Mundo.
Инцидент произошел в среду во второй половине дня во время дебатов на тему социальной сплоченности, уточняет издание.
На помощь политику поспешили король и другие участники мероприятия. Ему расстегнули рубашку и сняли галстук, а модератор встречи прервала мероприятие, пишет газета.
Отметим, что Кеседо прибыл на форум не один, а в сопровождении короля Испании Филиппа VI.
Прибывшие на место врачи доставили министра в медпункт. Хотя состояние дипломата вскоре улучшилось, он не смог сопроводить короля на некоторых последующих встречах.
Напомним, всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе 23 января. Мероприятия продлятся до 26 января.
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