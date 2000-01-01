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Законопроект, запрещающий антисемитам въезжать в Израиль | Фото:25.01 14:37   MIGnews.com

Законопроект, запрещающий антисемитам въезжать в Израиль

Депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) подготовила и подала в секретариат кнессета законопроект, который законодательно запретит антисемитам и неонацистам въезжать в Израиль.

Депутат Светлова: "В эти дни Израиль и весь мир отмечают Международный день памяти жертв Катастрофы. Мы помним о тех страшных днях и чтим память евреев, уничтоженных палачами. К сожалению, и в наше время антисемитизм не исчез, напротив, есть тревожные данные об усилении антисемитизма в разных странах мира. Группировки и даже партии неонацистов и антисемитов открыто действуют в Европе, в США и в Канаде, их активисты прославляют Гитлера, разрушают еврейские кладбища, призывают к борьбе с евреями и сами нападают на евреев...Мы должны законодательно позаботиться о том, чтобы ни один антисемит и неонацист не мог въехать в еврейское государство. Ненавистникам евреев нечего здесь делать. 73 года спустя после Катастрофы антисемитизм и ненависть к евреям вновь поднимает свою уродливую голову в разных странах мира. Мы не можем, не имеем права не замечать этого. Позиция МИДа относительно неонацистских партий известна, - никаких контактов и связей с этими организациями. Никакие улыбки политиков-неонацистов не могут превратить их в друзей еврейского государства, и антисемиты не должны приезжать в нашу страну. Хотя есть в Израиле политики, которые готовы фотографироваться с политиками из неонацистских партий Европы и даже приглашают их приехать с визитом в Израиль. Опасный бред, на мой взгляд. Так, например, по приглашению министра Акуниса в 2014 году Израиль посетили высокопоставленные деятели бельгийской партии Vlaams belang, которая открыто заявляла о поддержке неонацистских взглядов, а в 2011 году делегация из России, в составе которой были Илья Лазаренко и Алексей Широпаев, идеологи националистического "Национал-демократического альянса", посетила кнессет и даже побывала в мемориальном комплексе "Яд Вашем", а совсем недавно лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе посетил Израиль по приглашению высокопоставленных деятелей Ликуда и был принят здесь с почестями. Есть много и других деятелей, которые в Израиле говорят о дружбе с нашей страной, но у себя дома не скрывают своего истинного отношения к евреям и не стесняются в выражениях. Несколько месяцев назад кнессет принял законопроект о запрете на въезд в страну активистов антиизраильского бойкота BDS. Но этот закон не предусматривает запрета на въезд в еврейское государство для людей, поддерживающих неонацистские и антисемитские партии и движения. Мой законопроект призван исправить эту ситуацию и оставить антисемитов и неонацистов за пределами Израиля. Подчеркну, что этот законопроект поддерживают депутаты кнессета из разных политических партий".
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