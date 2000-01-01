Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







КНДР предложила мир Южной Корее | Фото: Thinkstock25.01 14:52   MIGnews.com

КНДР предложила мир Южной Корее

Северная Корея призывает убавить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом, передает ЦТАК.

По словам северокорейских властей, объединение корейской нации – важнейшая задача для всего народа. Но в КНДР подчеркивают, что стороны должны самостоятельно прийти к такому решению, без вмешательства третьих сторон.

При этом, в КНДР считают, что их ядерная программа не мешает оздоровлению отношений между Севером и Югом, и предложили Сеулу снизить критику по этому вопросу.

Северная Корея также призвала корейскую нацию противодействовать США, по их мнению, Вашингтон провоцирует ядерную войну.

Кроме этого, в Пхеньяне предложили активизировать гуманитарные и политические контакты между сторонами.

В целом северокорейское правительство надеется, что отношение между Севером и Югом резко изменяться в лучшую сторону, и назвало 2018-й год "годом крутого поворота".

Напомним, в начале года высокопоставленные чиновники обеих государств встретились для обсуждения вопроса о восстановлении полномасштабного диалога, а также согласования участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. До этого, стороны конфликта не проводили переговоров с 2015 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:39
Германия: 15-летний сын эмигрантов зарезал одноклассника
16:12
Ни евреи, ни арабы не верят в решение "двух государств"
15:13
Глава МИД Испании упал в обморок на дебатах в Давосе 
15:05
"Цифровое здравоохранение - двигатель экономики Израиля"
14:37
Законопроект, запрещающий антисемитам въезжать в Израиль
14:18
Гватемала: Два израильтянина арестованы за изнасилование
14:11
Взрыв на заводе в Южной Кореи: 4 человека погибли
13:52
Встреча Путина и Нетаниягу состоится в Москве 29 января
13:25
Атака на отель в Кабуле: число жертв достигло 40
12:51
Либерман посетил район строящегося аэропорта "Рамон"
12:16
Умерла народная артистка СССР Людмила Сенчина
12:13
В Европарламенте почтили память жертв Холокоста
12:09
В Холоне автобус залило водой
11:48
25 мм осадков в час: Шдерот Роках превратился в реку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus