25.01 14:52 MIGnews.com

КНДР предложила мир Южной Корее

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Северная Корея призывает убавить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом, передает ЦТАК.По словам северокорейских властей, объединение корейской нации – важнейшая задача для всего народа. Но в КНДР подчеркивают, что стороны должны самостоятельно прийти к такому решению, без вмешательства третьих сторон.При этом, в КНДР считают, что их ядерная программа не мешает оздоровлению отношений между Севером и Югом, и предложили Сеулу снизить критику по этому вопросу.Северная Корея также призвала корейскую нацию противодействовать США, по их мнению, Вашингтон провоцирует ядерную войну.Кроме этого, в Пхеньяне предложили активизировать гуманитарные и политические контакты между сторонами.В целом северокорейское правительство надеется, что отношение между Севером и Югом резко изменяться в лучшую сторону, и назвало 2018-й год "годом крутого поворота".Напомним, в начале года высокопоставленные чиновники обеих государств встретились для обсуждения вопроса о восстановлении полномасштабного диалога, а также согласования участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. До этого, стороны конфликта не проводили переговоров с 2015 года.