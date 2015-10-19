"Еврейские Квислинги - лицо фанатичной левизны"

Йорам Шефтель, адвокат “хевронского стрелка “ Эльора Азарии и ведущий собственного шоу на радио 103FM безжалостно атаковал израильских левых после серии их скандальных высказываний относительно Авигдора Либермана и НДИ.
Шефтель посвятил практически всю свою двухчасовую программу, выходящую в прайм тайм теме конфликта, возникшего вокруг распоряжения министра обороны Авигдора Либермана о прекращении трансляций произведений Йонатана Гефена на радиостанции Галей ЦАХАЛ и последовавшего взрыва возмущения в прессе и среди “творческой интеллигенции”. Шефтель связал этот скандал с разворачивающейся кампанией по предотвращению депортации африканских мигрантов.
Шефтель сказал: “На это неделе мы снова стали свидетелями самого низкого, самого мерзкого, самого гнусного, самого отвратительного из того, что случалось с еврейским миром на протяжении поколений: фальшивая пропагандистская кампания, от первого и до последнего слова, финансируемая антисемитской политической бандой. Это омерзительная кампания финансируется New Israel Fund, чья цель - лишить Израиль его еврейского характера и уничтожить его”.
С точки зрения Шефтеля левым неинтересны мигранты сами по себе, их задача - завезти в Израиль как можно больше гоев, с тем, чтобы подорвать еврейскую традицию в государстве.
Шефтель обрушился на левых, защищающих мигрантов: “Все они - преступники, каждый из них без исключений. Все они, проникшие в Израиль до того, как была построена эта спасительная изгородь, благодаря которой полностью прекратилась инфильтрация, все они виновны в преступном деянии - незаконном проникновении на территорию Израиля. Обязанность каждого государства, которое должно защищать свой суверенитет и границы, выслать всех, кто незаконно проник на его территорию - от первого и до последнего человека. Сравнивать такую операцию с отправлением евреев в крематории - ложь, запечатанная в ДНК крайних левых, фанатичных левых”.
Из находящихся в Израиле около 38 тысяч нелегальных африканских мигрантов значительное большинство составляют мужчины, граждане Эритреи. Значительная часть из них является дезертирами из эритрейской армии, срок службы в которой не ограничен, и на этом основании утверждают, что на родине им угрожают репрессии. Подробнее об истории Эритреи и ситуации в этой стране можно прочитать в материале "Враг у ворот. Откуда берутся эритрейские беженцы".
В ходе эфира Шефтелю позвонил эритреец по имени Йони и спросил, почему он хочет его выслать. Шефтель повторил ему перечисленные тезисы, а также указал на то, что не считает эритрейцев беженцами, даже если они действительно подвергались преследованиям на родине, поскольку они пришли на территорию Израиля из Египта, который считается безопасным государством и несет всю ответственность за беженцев, в соответствии с международным правом. Возражения Йони о том, что Египет возвращает эритрейских беженцев в Асмару никак не повлияли на Шефтеля, заявившего: “Это не моя проблема и не проблема Израиля”.
Шефтель продолжил: “Они делают это посредством иудо-Квислинга, бывшего пилота ВВС, отказавшегося участвовать в точечных ликвидациях, самом эффективном средстве против терроризма, и призвал других пилотов не выполнять приказы. Любой, кто отказывается выполнять приказы должен предстать перед судом. Крайне омерзительно, что этого не произошло в данном случае”.
Шефтель указал на то, что каждый, кто отказывается выполнять приказ о депортации эритрейцев и суданцев также должен предстать перед судом - несмотря на то, что начавшейся операции по депортации яростно сопротивляются и Авода, и Мерец.
Шефтель добавил: “Почти все члены Кнессета поддерживают эту кампанию , которую также поддерживает анти-сионистская банда. Это черным по белому доказывает, что Мерец - политическая рука 27 иностранных организаций , финансируемых государствами, враждебными по отношению к Израилю. Две из них, Шоврим Штика и Бецелем, напрямую финансируются арабским врагом. Таково быдло, финансирующее Бецелем, который держит свои счета в Рамалле”.
Далее Шефтель перешел на личности: “Чтобы усилить впечатление, один из самых низких и экстремистских леваков, Йонатан Гефен, вернулся на сцену, и я не хочу здесь повторять сравнение с Анной Сенеш этого гнусного арабского быдла, посмевшего дать пощечину офицеру ЦАХАЛа. Это стало возможным только потому, что начальник Генштаба отдал соответствующий приказ после инцидента с Эльором Азарией, и офицер ничего не сделал. В любом другом случае минимум, который бы получила эта мразь - приклад в морду. И если вы думаете, что это - первое подобного рода утверждение Гефена, вы ошибаетесь. Он был первым, кто призвал к “интифаде против ультра-ортодоксов”, и сказал, что первым бросит камень. Это - совершенно четко оговоренное в законе преступление, но конечно же, офис генерального прокурора не привлек его к суду. Вот оно лицо фанатичной левизны. И если этого недостаточно, он призывал к убийству Нетаниягу - черным по белому”.